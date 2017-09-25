Пентагон считает справочным материалом пособие «по российскому военному делу»

Учебное пособие о методах противостояния России в гибридных войнах, выпущенное в США в 2016 г., не имеет отношения к проводимой властями США государственной политике, это скорее справочный материал, пояснил корреспонденту ТАСС сотрудник пресс-службы Пентагона майор Корпуса морской пехоты Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

В воскресенье журнал National Interest написал, что армия США представила учебник под названием «Пособие по российскому военному делу нового поколения». В пособии анализируются ситуации в Крыму и на юго-востоке Украины. Авторы – армия США и группа по асимметричной войне. По мнению авторов, российские подразделения специальных сил участвовали в этих операциях под прикрытием. В учебнике также описываются слабые места российских военных – недостаток мотивации, «тактическое лидерство формально, слабая логистика, авиа- и артподдержка может быть мощной, но неточной».

«Министерство обороны и военные службы имеют при себе такие организации, как военные колледжи, исследовательские и аналитические центры, а также и другие институты, которые вырабатывают новые идеи и занимаются изучением в самых разных областях, связанных с национальной безопасностью и обороной. Эти структуры часто публикуют статьи, стремясь дополнить имеющуюся базу, но они вовсе не обязательно представляют официальную политику правительства», – сказал Рэнкин-Гэллоуэй.

По его словам, данный справочник – одна из таких работ.

На второй странице опубликованного пособия сказано о том, что его содержание «не является текущей доктриной США», оно не призвано заменить собой действующие руководства или установленные стандарты.

В книге отмечается, что новая цель российских военных – «это полная смена системы государства, современный российский подход использует любые рычаги давления для достижения этих изменений».