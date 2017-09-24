В США выпустили учебное пособие по ведению войны с Россией

Армия США представила учебное пособие, в котором рассказывается о методах противостояния России в гибридных войнах. На учебник под названием «Пособие по российскому военному делу нового поколения» обратил внимание журнал National Interest. Книга была выпущена в 2016 г., авторы — армия США и группа по асимметричной войне.

В пособии анализируются ситуации в Крыму и на юго-востоке Украины. Авторы утверждают, что российские подразделения специальных сил участвовали в этих операциях под прикрытием.

«Новая цель российских военных — это полная смена системы государства, современный российский подход использует любые рычаги давления для достижения этих изменений», — говорится в книге.

В учебнике также описываются слабые места российских военных — недостаток мотивации, «тактическое лидерство формально, слабая логистика, авиа- и артподдержка может быть мощной, но неточной».