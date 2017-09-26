Шесть человек погибли в ДТП на Кубани

ДТП на трассе «Дон» в районе города Горячий Ключ произошло 26 сентября в 1.20, сообщает управление МЧС по Краснодарскому краю. «Экскурсионный автобус столкнулся с припаркованным в попутном направлении грузовым автомобилем», – приводит «Интерфакс» слова сотрудника пресс-службы ГУ краевого МВД. В МЧС уточняют марку грузовика – МАN.

В результате аварии шесть человек погибли на месте, еще 20 пассажиров доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, уточнил собеседник агентства. По предварительным данным, всего в автобусе находилось 29 человек. Это были туристы из Нижнего Новгорода. Детей среди них не было. Все пострадавшие доставлены в ЦГБ города Горячий Ключ.