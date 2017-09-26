«Коммерсантъ» узнал о рекордной в истории Минобороны взятке в 368 млн рублей

Главное военное следственное управление СКР расследует уголовное дело в отношении начальника отдела техобеспечения продовольственного управления Минобороны полковника Александра Вакулина о взятке в размере 368 млн руб. Его подозревают в получении этих денег как за помощь в заключении выгодных контрактов, так и за оказание «общего покровительства» заплатившим ему коммерсантам. Помимо взяточничества в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) ему инкриминируется также особо крупное мошенничество (ч. 4. ст. 159 УК РФ), узнал «Коммерсантъ». Вакулин находится в сизо до 29 октября.

В центре расследования оказалась операция, проведенная еще весной в Санкт-Петербурге. Тогда появились данные о многомиллионных хищениях в рамках контракта № 99/ЭА/2015/ДГЗ/3, который был заключен Минобороны с питерским ООО «Профбизнес» зимой 2015 г. Речь шла о поставках нескольких десятков автомобильных цистерн, прицепных кухонь, передвижных пекарен и прочей «пищевой» спецтехники на общую сумму почти 685 млн руб. Этот договор, как и еще 11 контрактов Минобороны на общую сумму 2,2 млрд руб., заключенных с «Профбизнесом», ООО «ТД "Спецтехмаш» и ООО «ТД "Стиллаг», стали также предметом разбирательства санкт-петербургского управления УФАС. Ведомство обнаружило «картельный сговор».

При исполнении контракта № 99/ЭА/2015/ДГЗ/3 было похищено около 20 млн руб. «путем поставки машин ненадлежащего качества», выяснили следователи. По делу было задержано несколько человек, в том числе один из руководителей «Профбизнеса» – Алексей Калитин. Собеседники издания утверждают, что один из задержанных начал давать подробные показания о «роли и конкретных действиях Александра Вакулина при заключении и исполнении государственных контрактов и получении за это денежных вознаграждений».