СМИ сообщили о связях с силовыми структурами участника смертельного ДТП на Новом Арбате

ДТП со сбитым сотрудником ГАИ на Новом Арбате будут расследовать органы военного следствия – это значит, что сбивший человека автомобиль мог принадлежать одной из силовых структур, сообщил «Интерфаксу» во вторник информированный источник. По его словам, у машины был спецномер серии АМР. Ранее агентство «Москва» сообщало, что проверку по факту смертельного ДТП начало ГУ МВД Москвы.

Mercedes представительского класса поздним вечером в понедельник сбил сотрудника ГАИ насмерть на перекрестке Нового Арбата и Новинского бульвара. Водителя увезли с места ДТП на другом автомобиле с номером АМР, обе машины принадлежат войсковой части, близкой к ФСБ, сообщает РБК. Портал ссылается на источники в ГУ МВД столицы и в ГИБДД.

Mercedes Benz 2012 года выпуска сбил полицейского на большой скорости, сообщает РБК. Ранее корреспондент «Газеты.Ru» с места ДТП сообщал, что это был Mercedes S-класса, а после ДТП неизвестный снял с машины оба номера. «На место аварии прибыло большое количество экипажей ДПС, прессы, а также высокопоставленные представители силовых ведомств», – сообщило издание.

В интернете во вторник появилась запись с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент наезда. Судя по видео, Mercedes ехал по разделительной полосе и сбил стоявшего там полицейского.