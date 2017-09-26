Путин освободил от должности главнокомандующего ВКС России

Президент России Владимир Путин освободил от должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-полковника Виктора Бондарева. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также от должности освобождается заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Валерий Куликов.

Бондарев и Куликов также уволены с военной службы.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщил, что Бондарев подал в июле документы на пост сенатора от Кировской области.