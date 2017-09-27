Суд не стал досрочно выпускать из колонии мать Сергея Цапка

Апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда решила не выпускать досрочно из колонии осужденную за мошенничество с землей бывшего директора и учредителя компании «Артекс-агро» Надежду Цапок. Об этом рассказал в понедельник «Интерфаксу» ее адвокат Сергей Медведев.

Защита указывала в суде на возраст осужденной (64 года), состояние ее здоровья, а также то, что она отбыла больше половины срока заключения.

Цапок свою вину не признает. Она категорически не согласна с приговором. Срок ее заключения истекает 17 февраля 2019 г.

Летом 2011 г. Надежда Цапок была приговорена к трем годам колонии за мошенничество при получении 15 млн руб. субсидии для ее агрофирмы «Артекс-агро». В 2014 г. она получила 6,5 года колонии за мошенническое приобретение права собственности на 770 га земли.

Надежда Цапок - мать Сергея Цапка, лидера банды, действовавшей с 1998 по 2010 г. в станице Кущевской. Он был осужден в ноябре 2013 г. на пожизненный срок. В начале июля текущего года скончался в медчасти сизо № 1 Краснодара.