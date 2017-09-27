Росгвардия заказала хрустальные погоны почти за 600 000 рублей

Росгвардия объявила тендер на поставку более ста пар хрустальных погон в подарочной коробке на сумму почти 600 000 руб. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок. Поставщика определят 9 октября по итогам электронного аукциона.

Росгвардии требуются две пары погон «генерал-полковник», 22 — «генерал-лейтенант» и 80 пар «генерал-майор». Украшения в бархатной коробочке нужно поставить за 30 дней.

Максимальная цена контракта составляет 582 400 руб. Финансироваться закупка будет за счет федерального бюджета.

«Хрустальные погоны должны быть полностью прозрачными (за исключением звезды), не допускается внесение цветных элементов, потертостей, помутнений, пузырьков, вкраплений, трещин, сколов. Материал изделия должен быть полностью однородный», — говорится в техническом задании потенциальным поставщикам.