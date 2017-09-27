Минобороны обнародовало видео пуска баллистической ракеты «Тополь-М»

Минобороны России разместило на YouTube видеоролик запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М». Ракета стартовала с астраханского полигона Капустин Яр. Она была запущена во вторник, 26 сентября. Учебная боеголовка, начиненная экспериментальной частью, поразила цель на казахстанском полигоне Сары-Шаган.

«Целью пуска была проверка перспективного боевого оснащения баллистических ракет. Мы увидели, как головная часть ведет себя в полете и реагирует на противоракетную оборону. Собранная информация будет использована при разработке эффективных средств преодоления ПРО», - рассказал «РИА Новости» представитель Минобороны России Игорь Егоров.

В начале сентября с космодрома «Плесецк» стартовала баллистическая ракета «Ярс», также начиненная экспериментальной головной частью. Она поразила заданную цель в районе камчатского полигона Кура.