Космодром Восточный должен начать регулярные запуски до конца года

До сих пор с космодрома Восточный была запущена только одна ракета Пресс-служба президента России

Идея строительства нового космодрома в Амурской области возникла в 2007 г., когда закрывался расположенный там космодром Свободный, вспоминает Иван Моисеев, директор Института космической политики и один из авторов обоснования постройки нового космодрома. Свободный был базой Ракетных войск стратегического назначения, и спутники запускались конверсионной ракетой «Старт», переделанной из боевой межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь», с мобильной установки. Та ракета не нашла достаточного количества заказчиков, и было принято решение о закрытии проекта. Однако руководство страны поддержало идею строительства абсолютно нового космодрома неподалеку от Свободного - с нуля вместе с новым городом для его работников, которому было присвоено имя «Циолковский». По словам Моисеева, главной задачей проекта было развитие региона, а создание на территории России инфраструктуры для независимого от Казахстана доступа в космос было лишь одной из задач.

Изначально планировалось, говорит Моисеев, что на Восточном будет построен стартовый комплекс новой тяжелой ракеты «Ангара». Однако из-за того что первое время строительные работы шли плохо, было принято решение построить стартовый комплекс для ракеты «Союз-2», используя уже готовый проект стартовой площадки для этой ракеты с французского космодрома Куру в Гвиане. Даже несмотря на это, срок сдачи первой очереди космодрома (предназначенной для запусков «Союзов») неоднократно переносился.

Неоднократные переносы сроков сдачи космодрома, уголовные дела о хищениях выделенных средств и невыплате зарплат строителям стали одним из поводов ликвидации Федеральной службы специального строительства (Спецстроя) в 2016 г., а входившие в его состав строительные организации вошли непосредственно в Министерство обороны. В связи с непростой ситуацией, связанной с ликвидацией Спецстроя, финансирование работ по завершению строительства космодрома осуществляется сейчас, в том числе и силами «Роскосмоса», говорит представитель госкорпорации. Согласно условиям заключенных контрактов стоимость строительства объектов космодрома составляет порядка 100 млрд руб. и итоговая стоимость завершающегося строительства первой очереди космодрома не превысит параметров, указанных в первоначально разработанной сметной документации, говорит он. С учетом же строительства дополнительной инфраструктуры – города Циолковского, железной дороги и других объектов – общая стоимость превышает (без учета стоимости второй очереди) 160 млрд руб. В настоящее время планируется, что в ходе строительства второй очереди космодрома будет построен универсальный старт для различных модификаций тяжелой ракеты «Ангара-5» и легкой ракеты «Ангара-1.2» с окончанием строительства в 2021 г., однако госпрограмма развития космодромов, где это будет определено окончательно, должна быть утверждена в III квартале 2017 г.

Первый и пока единственный запуск ракеты, основной нагрузкой которой стал научный спутник МГУ «Михайло Ломоносов», состоялся в присутствии Владимира Путина в апреле 2016 г. В объявленном «Роскосмосом» плане запусков на осень этого года значится старт с Восточного 29 ноября ракеты «Союз-2.1б» с метеорологическим спутником «Метеор-М». Гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров в июне заявлял, что в декабре с космодрома будет запущена еще одна ракета, а в 2018 г. состоится до пяти пусков, в том числе по контракту с корпорацией OneWeb, создающей группировку низкоорбитальных спутников для системы глобального доступа в интернет. Эти планы не изменились, говорит источник в «Роскосмосе». Восточному определенно повезло, что с OneWeb было заключено соглашение о запуске 21 ракеты «Союз-2.1б», из которых 15 запускаются с российских космодромов, говорит Моисеев.

Откуда взлетают российские ракеты Первый советский космодром Байконур начал строиться в 1955 г. C 1962 г. запуски космических ракет-носителей осуществлялись также с территории ракетного полигона «Капустин Яр», а с 1966 г. (и по настоящее время) – с космодрома Плесецк. Запуски космических ракет «Союз-2» российского производства осуществляются также с французского космодрома Куру. В настоящее время заморожены проекты запусков ракет советской разработки с базы РВСН «Ясный» в Оренбургской области и с морской платформы «Морской старт» (но запуски с платформы могут быть возобновлены). В 1998 и 2006 гг. космические ракеты-носители, переделанные из боевых ракет, запускались также с борта подводной лодки «Новомосковск» Северного флота.

По словам экономиста Натальи Зубаревич, Восточный – «капсулированная структура», она дает хорошие показатели динамики инвестиций в регионе, но это бюджетные инвестиции и эта история «не про бизнес». Трудно сказать, как космодром будет сопрягаться с экономикой Амурской области, где есть соя, производство электроэнергии и золотодобыча, а высшая школа не может похвастаться высоким уровнем. Космодром создает рабочие места для местных жителей, но низших ступеней квалификации, хотя и это достижение, отмечает эксперт.

По словам менеджера Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) «Роскосмоса», при поддержке ЦЭНКИ в Амурском государственном университете в Благовещенске создан многофункциональный образовательный центр по подготовке специалистов для космодрома Восточный. В прошлом году вуз совместно с ЦЭНКИ открыл базовую кафедру «Эксплуатация объектов наземно-космической инфраструктуры», цель которой – подготовка высококвалифицированных кадров для работы на космодроме Восточный. В 2017 г. были набраны первые 20 студентов из Амурской области и Якутии. Сейчас на Восточном работают свыше 1500 сотрудников, 61% из них – местные жители, говорит менеджер ЦЭНКИ. В основном это специалисты рабочих специальностей, инженеры и специалисты в области энергетики, тепловодоснабжения, IT, охраны труда. Предполагается, что к концу 2017 г. численность сотрудников достигнет 1900–2000 человек.

На Восточном планируется развивать и туризм, как на Байконуре, говорит менеджер ЦЭНКИ, уже началось активное заключение договоров с туроператорами, разработаны туристические маршруты. Кроме того, на Восточном есть профессиональные гиды, а также переводчики на английский и китайский языки.

По словам Моисеева, несмотря на все сложности, Восточный при разумном подходе может получить необходимую загрузку и имеет будущее. Его преимуществом является удобное расположение с точки зрения эффективности запуска ракет-носителей (почти на одной широте с Байконуром), наличие необходимых водных и энергетических ресурсов.