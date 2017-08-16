Минобороны определит генподрядчика второй очереди космодрома «Восточный» к 16 сентября

Сроки очередных запусков с космодрома «Восточный» сдвинуты не будут, это 28 ноября и 22 декабря. Это заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Как сообщает «Интерфакс», он посетил космодром, осмотрел стартовый и технический комплексы и оценил строительство жилья в городе Циолковский, а затем провел там совещание. По сведениям агентства, на совещании должна была обсуждаться разработка проектной документации строительства второй очереди космодрома.

«Мы видим, что уже прибывает оборудование для стартового стола "Ангары". Тем не менее нужна точная дата получения последних документов по экспертизе. Но мы договаривались изначально, что у нас больше не будет таких фокусов, когда строительные работы начинали без документации, потом пересматривали цены, вносили исправления, добавления», - сказал Рогозин.

Руководитель «Роскосмоса» Игорь Комаров заявил, что Минобороны обещало определить генподрядчика второй очереди космодрома до 16 сентября. Его цитирует ТАСС. Директор Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры Рано Джураева добавила, что стоимость строительства стартового стола для «Ангары» остается на уровне 38 млрд руб.