«Коммерсантъ» узнал о домашнем аресте топ-менеджера En+

Директор по работе с органами власти и общественными организациями En+, член совета директоров «Евросибэнерго» Дмитрий Пономарев, был помещен под домашний арест по решению суда 27 сентября, пишет «Коммерсантъ». Топ-менеджер En+, управляющей активами Олега Дерипаски, был задержан еще 11 сентября у себя дома в центре Москвы. Он подозревается в особо крупном мошенничестве.

Интерес следователей к Пономареву связан с его деятельностью на посту главы НП «Совет рынка» в 2011 г. Об этом, в частности, заявили в En+. Некоторое время назад деятельность НП проверила Генпрокуратура, рассказал собеседник издания. В результате были обнаружены серьезные финансовые нарушения, которые были переданы в ФСБ и столичный главк МВД. В итоге в феврале было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленных лиц из числа руководства «Совета рынка».

Следователи установили, что 1 марта 2011 г. руководство «Совета рынка» издало приказ о приеме на работу Оксаны Гринкевич — жены замдиректора департамента развития электроэнергетики Минэнерго Егора Гринкевича. Предположительно именно он был куратором от ведомства деятельности «Совета рынка». Его супруга числилась замначальника административно-хозяйственного управления НП, но на работе не появлялась. Изначально предполагалось, что ей было выплачено более миллиона рублей, но, по последним подсчетам - около 3 млн руб. Основным фигурантом уголовного дела стал Пономарев.

После обыска в квартире Пономарева его доставили к следователю как свидетеля. После допроса и очной ставки с сотрудниками бухгалтерии «Совета рынка» его статус изменился. Пономарев, по словам источников, выразил готовность сотрудничать со следствием и даже возместить инкриминируемый ему ущерб. Его официальная месячная зарплата составляет 6 млн руб.