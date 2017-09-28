В метро Мадрида эвакуировали людей из-за сообщений о стрельбе

Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали пассажиров из вагонов метро в испанском Мадриде. Движение поездов было приостановлено на второй и пятой линиях, в настоящий момент оно восстановлено. Об этом сообщает в четверг газета El Pais.

Эвакуация могла проводиться из-за стрельбы в метро. О ней сообщали очевидцы, пишет газета.

В пресс-службе метро Мадрида отмечают, что сейчас ситуация на второй и пятой линиях находится под контролем. Движение поездов уже восстановлено.

Представитель метрополитена добавил, что полиция задержала двух человек. По предварительной информации, один из них достал пистолет и произвел выстрел в воздух на одной из станций.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку информации о стрельбе в метро Мадрида.