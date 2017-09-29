СКР сообщил о задержании начальника управления МВД Камчатки

Начальник управления МВД по Камчатскому краю Александр Сидоренко задержан по уголовному делу, он отстранен от должности.

Сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД в апреле 2016 г. выявили неправомерное расходование бюджетных средств в УМВД России по Камчатскому краю, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк. В частности, нарушения обнаружены при строительстве одного из объектов камчатского УМВД. По словам Волк, были возбуждены уголовные дела: первое - по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 285 УК РФ, второе - по ч. 3 ст. 285 УК РФ.

«В ходе его расследования начальник УМВД России по Камчатскому краю Сидоренко задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время он отстранен от исполнения обязанностей по должности», - заключила она.