Премьер-министр Киргизии подтвердил переговоры о размещении второй российской базы в стране

Киргизия продолжает переговоры с Россией о размещении в стране второй российской военной базы. Это «РИА Новости» сообщил премьер-министр Киргизии Сапар Исаков. Окончательное решение, по его словам, еще не принято.

Консультации по второй базе проводились на уровне «соответствующих министерств», добавил премьер. В Бишкеке считают, что военная база должна быть размещена на юге страны «для обеспечения безопасности не только в Киргизии, но и в регионе в целом». На последних переговорах Исакова с премьер-министром Дмитрием Медведевым эта тема не обсуждалась.

В Киргизии находится российская военная база «Кант». 1 декабря 2016 г. президент Алмазбек Атамбаев на пресс-конференции высказал мнение, что Киргизия должна «опираться на свои вооруженные силы, а не на армии других государств», но подчеркнул, что Киргизия и Россия «всегда будут оставаться стратегическими партнерами». Позже пресс-секретарь президента республики пояснил, что достигнуты договоренности с Россией о сокращении сроков пребывания в стране российской военной базы «с 49 до 15 лет», т. е. до 2031 г.

В феврале 2017 г. президент Владимир Путин заявил, что России база в Киргизии не нужна, она нужна Бишкеку для обеспечения безопасности. «Если когда-то Кыргызстан скажет, что мы укрепили настолько свои вооруженные силы, что такая база не нужна, мы в этот же день уйдем», – говорил Путин.

В июле 2017 г. Атамбаев заявил, что не против размещения второй российской военной базы на границе с Таджикистаном. Он выразил сомнение, что Москва займется строительством такой базы, так как проект требует больших затрат.