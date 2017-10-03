Вице-президента CBS уволили за критический комментарий о погибших в Лас-Вегасе

Из корпорации CBS уволили вице-президента за критический отзыв о жертвах стрелка из Лас-Вегаса. Как сообщили Los Angeles Times в пресс-службе компании, Хейли Гефтман-Голд уволена за нарушение принятых в CBS стандартах поведения после записи в Facebook. Она 2 октября написала, что ей не жалко убитых, потому что любители кантри-музыки часто оказываются сторонниками республиканцев и любителями таскать за собой огнестрельное оружие. По ее мнению, если республиканцы ничего не сделали после расстрелов детей в школах, то и не остается надежды, что они когда-либо сделают что-то правильное. Эти комментарии были стерты, но до того их успели подхватить и распространить блогеры и интернет-издания правого толка. После этого начался сбор подписей под петицией с требованием уволить Гефтман-Голд.

В CBS заявили, что она проработала в корпорации около года, нарушила принятые стандарты и больше сотрудницей компании не является. Высказанное ею мнение в соцсетях компания сочла неприемлемым. CBS выразила соболезнования пострадавшим и семьям погибших в Лас-Вегасе.