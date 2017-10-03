Число жертв стрелка из Лас-Вегаса достигло 59

Число погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе достигло 59 человек, сообщает Reuters. Пострадавшими считаются более 525 человек: одни получили огнестрельные ранения, другие были ранены шрапнелью, третьи получили травмы в давке. Агентство напоминает, что это самый кровавый инцидент со стрельбой в современной истории США.

Стрелял очередями по толпе, в которой было около 22 000 человек, 64-летний Стивен Пэддок. Он вел огонь в течение нескольких минут из окна номера на 32-м этаже отеля Mandalay Bay, ранил через дверь гостиничного охранника и застрелился перед тем, как в номер ворвалась полиция. Его мотивы неизвестны. Полиция считает, что он действовал в одиночку. Ответственность за преступление взяло на себя «Исламское государство» (запрещено в России) через дружественное агентство Amaq, но в Вашингтоне пока относятся к этому заявлению скептически.