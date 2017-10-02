Неизвестный открыл стрельбу на фестивале кантри в Лас-Вегасе

Погибли не менее 20 человек, ранены больше 100, подозреваемый убит в отеле Mandalay Bay

Как сообщает Reuters, полиция ищет стрелка, жителей и гостей города призывают к осторожности David Becker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли 20 человек и больше ста получили огнестрельные ранения, заявил шериф Джозеф Ломбардо. Его цитирует местная газета Review. Ранее врачи говорили о двух погибших и 24 госпитализированных с огнестрельными ранениями. Предполагаемый стрелок убит в здании отеля Mandalay Bay. Сколько всего подозреваемых, Ломбардо не уточнил. Ранее полиция Лас-Вегаса в микроблоге сообщила, что считает, что стрелял по людям один человек. Людей по-прежнему просят держаться подальше от места преступления - участка Стрип бульвара Лос-Вегас.

Аэропорт Лас-Вегаса в связи со случившимся временно прекратил принимать и отправлять рейсы.

Стрельба началась примерно в 22.30 в конце программы трехдневного фестиваля кантри на Стрипе. Музыканты выступали на открытой площадке у отеля и казино Mandalay Bay. Автоматные очереди послышались во время выступления Джейсона Элдина, он прекратил пение и ушел со сцены. Очевидцы утверждают, что слышали сотни выстрелов, сообщает телеканал КАВС. Review предполагает, что стрелять по публике могли из номеров отеля Mandalay Bay.

Один пользователь Twitter сообщил, что отель закрыла полиция, передает Reuters. Агентство цитирует еще одного пользователя, который утверждает, что стрелявший был на 32-м этаже отеля. Официально подробности полицейской операции еще не были раскрыты.

По сведениям The New York Times, полиции пришлось проверять сообщения о стрельбе и в других заведениях Лас-Вегаса и отсеивать дезинформацию.

Facebook запустил для Лас-Вегаса функцию «Проверка безопасности» (Safety Check), которая позволяет пользователям в экстренных ситуациях сообщить близким, что у них все в порядке.

Мэр Лас-Вегаса Кэролин Гудман призвала молиться за город и поблагодарила экстренные службы и полицию за реакцию на инцидент.

Хаос в Лас-Вегасе