Трамп назвал стрельбу в Лас-Вегасе «актом чистого зла»

Президент США Дональд Трамп официально прокомментировал стрельбу в Лас-Вегасе. По словам американского лидера, происшедшее - это «акт чистого зла». В ходе официального выступления он пообещал в среду побывать в Лас-Вегасе и посетить семьи жертв трагедии.

«Мы с Меланией молимся за каждого американца, который был ранен, убит или потерял любимых во время этого ужасного нападения», - сказал Трамп, добавив, что он с супругой молится за единство и мир в США. «Мы молимся за тот день, когда зло исчезнет, а невинные будут защищены от ненависти и страха», - сказал Трамп.

По его словам, в минуты трагедии «Америка объединяется». Он призвал граждан США объединяться. «Наше единство не может быть разрушено злом. Наши узы не могут быть разъединены насилием», - сказал Трамп.

Во вторник Трамп посетит Пуэрто-Рико, чтобы оценить ущерб от урагана «Мария». В среду он прибудет в Лас-Вегас.

Выступление Трампа планировалось в 10:30 утра по местному времени, однако оно началось на 15 минут позже, так как до последнего момента редактировался текст официального заявления президента, передает CNN.