Трамп выразил соболезнования пострадавшим в Лас-Вегасе

Президент США Дональд Трамп выразил горячие соболезнования и сочувствие семьям погибших и пострадавшим в Лас-Вегасе. Стрельбу по зрителям концерта кантри он назвал «ужасной».

Поздно вечером в воскресенье 64-летний житель Невады Стивен Пэддок открыл огонь по толпе из окна отеля Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Стрелял он по людям, которые пришли на фестиваль кантри-музыки Route 91, концерт проходил на открытой площадке. Автоматную очередь люди услышали во время выступления Джейсона Элдина, он прекратил пение и ушел со сцены. Очевидцы говорили, что не сразу поняли, что это стрельба, они думали, что это мог быть фейерверк.

По последним данным, погибли не меньше 50 человек, в том числе сотрудники полиции, пришедшие на концерт в свободное время. Огнестрельные раны получили не менее 200 человек.

Пэддок был убит на 32-м этаже отеля полицейскими. Задержана его спутница. У него дома начался обыск. Полиция также изучает два автомобиля пары.