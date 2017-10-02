Число жертв стрелка из Лас-Вегаса достигло 50

В результате стрельбы в Лас-Вегасе убиты 50 человек и около 200 получили огнестрельные ранения, сообщила полиция города. Ранее сообщалось, что стрелявший был убит на 32-м этаже отеля Mandalay Bay, рядом с которым проходил фестиваль кантри-музыки. Стрелял он по толпе у открытой концертной площадки. По мнению полиции, он действовал в одиночку.

Полицейские сообщили, что задержана спутница стрелка, Мэрилу Дэнли. Не ясно, считают ли ее сообщницей преступника, ранее она была объявлена в розыск. Также полиция нашла два автомобиля подозреваемого. Его мотивы выясняются.

На время поисков стрелка отель Mandalay Bay был блокирован полицией, компания сообщила, что по требованию полицейских были закрыты все отели рядом с местом преступления. Аэропорт Лас-Вегаса на несколько часов прерывал работу из-за стрельбы.