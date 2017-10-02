Более 20 человек погибли при стрельбе в Лас-Вегасе

Шериф Лас-Вегаса сообщил, что при нападении на фестивале кантри погибло более 20 человек, свыше 100 пострадали. Его слова передает AP.

Стрельба началась примерно в 22.30 по местному времени (8.30 мск) в конце программы трехдневного фестиваля кантри музыки на бульваре Лас-Вегаса Стрип. Выступления проходили около отеля и казино Mandalay Bay. Автоматные очереди послышались во время выступления Джейсона Элдина.

Полиция сообщила, что один из подозреваемых обезврежен. Убит подозреваемый или ранен точно неизвестно. По последним данным, в полиции считают, что стрелок был один.

Аэропорт Лас-Вегаса в связи со случившимся временно приостановил работу.