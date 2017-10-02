У Ростуризма нет данных о пострадавших в Лас-Вегасе россиянах

Ростуризм не получал информацию о россиянах, пострадавших в результате стрельбы в Лас-Вегасе. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства, в городе около 50 индивидуальных туристов из России, организованных групп там нет.

Вечером в воскресенье житель Лас-Вегаса открыл стрельбу по зрителям концерта кантри-музыки у отеля Mandalay Bay. Стрелял он с высокого этажа из номера гостиницы. По данным полиции, 20 человек погибли, еще больше 100 получили ранения. Стрелявший был убит на 32-м этаже отеля. Идет розыск его спутницы. Мотивы стрелка полиция выясняет.

После начала стрельбы аэропорт Лас-Вегаса на несколько часов прекращал отправку и прием рейсов.