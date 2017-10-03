Испанский суд разрешил экстрадировать российского программиста в США

Суд Мадрида сегодня разрешил экстрадировать в США российского программиста Петра Левашова, которого подозревают в хакерских атаках. Об этом сообщило агентство Reuters.

36-летнего жителя Петербурга Левашова задержали в Испании в апреле этого года по запросу США. Его подозревают в причастности к хакерским атакам во время президентских выборов в стране. В ходе суда он говорил, что опасается за свою жизнь в случае экстрадиции в США.

В США Левашову предъявлено обвинение по восьми пунктам в связи с организацией бот-сети «Келихос» из десятков тысяч зараженных компьютеров. Эта сеть, предположительно, использовалась для незаконного сбора данных, массовой рассылки спам-сообщений, установки «программ-вымогателей» и других вредоносных программ.