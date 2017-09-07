Чему нас мог бы научить судебный процесс в США

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Трудно сказать, будет ли кто-то там на российском верху читать решение суда Alex Brandon / AP

Моей дочке четыре года, но она уже ходит в начальную международную школу. Что мне нравится в этой школе – это то, что там учат детей разрешать конфликты цивилизованным образом: путем разговора, аргументирования своей позиции, в крайнем случае путем привлечения арбитра (в ее случае это пока учитель).

В этом смысле заявление Владимира Путина о намерении обратиться в американский суд для разрешения спора о российской собственности дипломатических консульств и торгпредств в США можно только приветствовать. Это решение куда более зрелое, нежели продолжение дипломатической войны или организация очередных кибератак руками анонимных хакеров.

Кроме того, обращение в американский суд полезно еще тем, что он, как правило, выносит развернутые решения с подробным обоснованием правовой позиции. В данном случае суд, скорее всего, обозначит свою позицию о том, является ли данный спор по своей сущности правовым или политическим, являются ли действия правительства США ограничением защищаемого конституцией США права собственности или реторсией (ответным ограничением), допускаемой международным правом, может ли суд обратиться к каким-либо правовым критериям для разрешения этого спора, не вторгаясь при этом в прерогативу исполнительной власти, и каковы пределы этой прерогативы.

В случае если американский суд решит, что вопрос носит сугубо политический характер, то из решения мы можем узнать о том, что в США существует разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную и у каждой из этих ветвей есть пределы своей компетенции и возможностей вмешательства в деятельность другой ветви. В частности, мы можем узнать о том, что в пределах правовых ограничений исполнительная власть вправе самостоятельно определять внешнюю политику, в том числе и взаимные ограничительные меры, что суд не вправе вмешиваться в эту деятельность, если она не нарушает закон, и что политические вопросы согласно конституции США должны решаться путем политического (а не судебного) процесса, который включает в себя демократические выборы, и на них граждане страны могут оказать поддержку политикам, проводящим ту внешнеполитическую линию, которая этим гражданам больше нравится.

Все это, в сущности, пересказ прецедентов, уже рассмотренных судами США в прошлом, задолго до того, как в России было по крайней мере продекларировано разделение властей, до того, как Россия приступила к строительству суверенной демократии, и до того, как эта демократия вступила в конфликт с американской.

Трудно сказать, будет ли кто-то там на российском верху читать решение суда (при том что нет никакой гарантии, что иски будут в итоге поданы), но в любом случае опыт цивилизованного разрешения спора может оказаться чрезвычайно полезным упражнением для нашей страны. Лично я искренне желаю нашим дипломатам получить удовольствие как от судебного процесса, так и от результата, который, хочется верить, будет надлежащим образом обоснован. Ведь когда решение справедливо, уже не так важно, в чью пользу оно принято, – важно установление права и его восстановление там, где оно было попрано. А там, глядишь, войдем во вкус и цивилизованно, через суд, решим и другие спорные вопросы – будь то Курилы, Сирия или Крым. Надеюсь, что моя дочка это еще увидит.

Автор – юрист-международник