Владимир Путин идет в американский суд

Юридических перспектив у дела о российской дипсобственности в США нет, но есть политические

Статья опубликована в № 4401 от 06.09.2017 под заголовком: От редакции: Россия идет в суд

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Иск Кремля к США о незаконности действий американцев в отношении российского генконсульства в Сан-Франциско имеет мало юридических перспектив, зато позволит ему извлечь внутриполитические дивиденды. Несколько больше шансов на удовлетворение иска о неправомерном ограничении доступа к собственности.

Владимир Путин во вторник заявил в Китае, что Россия могла бы в ответ на недружественные действия США выслать еще 155 американских дипломатов – если считать паритет без учета нашего представительства в ООН, – но не будет этого делать. Зато Министерству иностранных дел поручено направить в американский суд иск о нарушении права пользования имуществом. Этот асимметричный ответ вряд ли будет успешным.

Нарушение неприкосновенности диппредставительства – грубое нарушение международного права, в частности Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и действующей советско-американской консульской конвенции 1968 г. Однако нарушения неприкосновенности, если следовать букве закона, в нашем случае не было, поясняет эксперт по международным отношениям Владимир Фролов. В отличие от сотрудников представительств, которые сохраняют иммунитет до выезда из страны, здания теряют его после того, как принимающая сторона объявляет о закрытии дипломатического представительства.

Иск о незаконности закрытия генконсульства имеет крайне мало перспектив. Его могут не принять, поскольку речь идет о внешней политике, вопросы которой не рассматриваются американскими судами, отмечает адвокат Double Bridge Law Сергей Усоскин. Если его все-таки примут, то отклонят, мотивируя отказ интересами национальной безо-пасности, говорит Фролов.

Больше, но ненамного шансов у иска об ограничении права распоряжения имуществом как части права собственности. Тогда, вероятно, придется доказывать, что госдеп превысил свои полномочия по регулированию работы диппредставительств, – а это опять внешняя политика, не входящая в компетенцию американских судов.

Вероятный иск в международные правовые инстанции также вряд ли будет иметь эффект. Возможность разрешения споров, касающихся диппредставительств, в международных судах ограничена, поскольку США и Россия не договорились об юрисдикции при разрешении подобных дел, уточняет Усоскин. Рассмотрение подобных дел занимает много времени. В июне 2016 г. Иран подал в Международный суд ООН иск о возврате $2 млрд из замороженных иранских активов, которые Верховный суд США постановил в апреле 2016 г. выплатить родственникам жертв и пострадавшим от теракта в Ливане в 1983 г. Говорить о скором решении по этому делу не приходится.

Скорее заявление Путина преследует, как часто бывает, пиаровский эффект. Российские официальные лица получат на какое-то время возможность рассуждать о предвзятости и зависимости американского правосудия.