Мадуро обвинил Трампа в невежестве

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, встречающийся сегодня в Москве с президентом России Владимиром Путиным, обвинил президента США Дональда Трампа в невежестве и незнании того, где находится Венесуэла и Пуэрто-Рико.

«Трамп читает по бумажке. Трамп даже не знает, где находится Венесуэла, он просто этого не знает. Он не знает, где находится Пуэрто-Рико, он не знал этого - он поехал в Пуэрто-Рико, чтобы приехать и оскорблять народ Пуэрто-Рико среди трагедии. Ему говоришь "Симон Боливар", а он думает, что это рок-певец, он не знает, кто это. Он повторяет за Пентагоном. А я не замолчу никогда, мой голос будет звучать громко при Трампе и не при Трампе», — сказал Мадуро, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», проходящем в Москве.

По мнению Мадуро, Венесуэла - «предмет вожделения правящих кругов США». «Первая причина - крупнейшие запасы нефти в мире. Вторая причина - политическая: мы подняли знамя свободы и возрождения, и США хотят это погубить», - сказал Мадуро.