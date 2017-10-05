Нижняя палата парламента Канады единогласно приняла «закон Магнитского»

Палата общин парламента Канады единогласно приняла закон имени Сергея Магнитского, аналог «акта Магнитского», принятого в США в 2012 г. Как сообщает Globe and Mail, законопроект направлен в сенат, верхняя палата рассмотрит его в ближайшие недели. Если закон вступит в силу, он позволит Канаде вводить санкции против нарушителей прав человека и коррупционеров по всему миру.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд поблагодарила депутатов за единодушие. Она написала в Twitter, что этот закон даст Канаде новые инструменты для привлечения к ответственности виновных в нарушении прав человека и коррупции.

Представитель МИД России Мария Захарова и российское посольство в Канаде еще до голосования обещали, что Москва не оставит без ответа принятие этого закона. Некоторые канадские чиновники, включая саму Фриланд, уже стали невъездными в Россию, попав под санкции в 2014 г., введенные в ответ на санкции Канады за Крым, напоминает Globe and Mail.

Инициатор принятия законов, аналогичных «акту Магнитского», по всему миру инвестор Билл Браудер выразил удовлетворение, что палата общин утвердила этот закон. Он заявил, что благодарен, что «канадский народ почтил жертву» Сергея Магнитского.