На горном спуске в Адыгее заблокированы более 100 туристов из-за пожара

В Адыгее более ста туристов оказались изолированы на горном спуске из-за лесного пожара. В связи с возгоранием они не могут воспользоваться канатной дорогой, которая ведет на хребет Уна-Коз. Об этом информирует в воскресенье «Интерфакс».

По сведениям агентства, инцидент произошел около станицы Даховская в 14.00. По словам пресс-секретаря ГУ МЧС по Адыгее Сергея Сергеева, причиной возгорания стал брошенный у площадки подъемника окурок.

В настоящий момент работа канатной дороги приостановлена. Пожарные службы пытаются потушить возгорание. Туристы находятся в конечной точке дороги, сейчас их безопасности ничто не угрожает.