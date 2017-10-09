Военнослужащие-иностранцы смогут участвовать в операциях за пределами России

Президент России Владимир Путин разрешил привлекать военнослужащих-иностранцев к миротворческим и антитеррористическим операциям за пределами России. Соответствующий указ, подписанный президентом, размещен на официальном портале правовой информации.

В указе говорится, что военнослужащие, являющиеся иностранными гражданами, участвуют в боевых действиях, выполняют задачи в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженных конфликтов, а также участвуют в миротворческих и антитеррористических операциях за пределами территории России.

Согласно указу с военнослужащими-призывниками не ранее чем за один месяц до истечения срока службы может быть заключен контракт на один год. Речь идет о военнослужащих-срочниках, изъявивших желание поступить на службу в период чрезвычайных обстоятельств, либо для участия в миротворческих или антитеррористических операциях за пределами России, либо для участия в походах кораблей.