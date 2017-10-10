Прокуратура опровергла вызов администратора паблика из-за «Незнайки на Луне»

Администратор краснодарского паблика «В контакте» «Радикальные мечтатели» Михаил Малахов сообщил, что его вызвали на беседу в прокуратуру. Он сказал сайту «Открытой России», что вопросы прокуроров связаны с постом с цитатами из «Незнайки на Луне», на который поступила жалоба на экстремизм. «Мы не подтверждаем эту информацию, прокуратура в отношении его проверку не проводит», – сообщили порталу «Юга.ру» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Малахов затем рассказал «Юга.ру», что не помнит, представился ли ему звонивший, но разговор проходил очень формально и у него пытались узнать адрес и другие личные данные. Он затем погуглил адрес, по которому его вызвали для дачи объяснений, – улица Дзержинского, 8. И он определил, что там находится прокуратура Западного округа. В пресс-службе прокуратуры уточнили, что отдел по Западному округу несколько лет назад переехал на улицу Одесскую, 1. Малахов не считает, что звонок был похож на розыгрыш.

Пост, из-за которого администратора вызвали для дачи объяснений, был опубликован в группе 28 марта 2017 г. Это был скриншот отрывка из повести Николая Носова «Незнайка на Луне». Герои повести сравнивали местных полицейских с бандитами.

«Когда я это услышал, я был обескуражен и переспросил: „Вы хотите получить объяснения по отрывку из „Незнайки»? Он разжигает ненависть к полицейским? Вы серьезно?» На что следователь мне сухо ответил: „В этом разберется лингвистическая экспертиза», – рассказал ранее Малахов «Открытой России».