СМИ рассказали о роли Путина в обнародовании разговора Сечина и Улюкаева

Президент России Владимир Путин поддержал или даже инициировал оглашение в суде записей разговора бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева с исполнительным директором «Роснефти» Сечиным. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника.

5 сентября в Замоскворецком суде, где рассматривается дело Улюкаева, представители обвинения огласили стенограмму разговора Улюкаева с Сечиным в момент передачи денег.

Сечин назвал действия прокуратуры «профессиональным кретинизмом». «Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну», – ответил Сечин специальному корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову на вопрос, как он относится к таким действиям прокуратуры. Он также добавил, что «процесс, конечно, должен был быть закрытым».