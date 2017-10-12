На противника «Матильды» завели дело об экстремизме

В отношении арестованного за принуждение прокатчиков к отказу от показа фильма «Матильда» лидера «Христианского государства» Александра Калинина возбуждено уголовное дело об экстремизме, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«В отношении Калинина возбуждено уголовное дело по статье 282 УК (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», - сказал источник. Он пояснил, что дело возбуждено после изучения следствием размещенных Калининым в интернете видеороликов c оскорблениями в адрес мусульман.

Калинина задержали 23 сентября по уголовному делу о принуждении кинопрокатчиков к отказу от демонстрации фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. В тот же день Таганский суд санкционировал его арест до 22 ноября. По этому делу Калинину уже предъявлено обвинение по ст. 179 УК (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения).

Свою вину Калинин не признает, однако не отрицает, что по религиозным убеждениям отправлял в кинотеатры письма с угрозами.

21 сентября Хамовнический суд отправил под арест до 11 ноября брата Александра Калинина Юрия, Александра Баянова и Дениса Манталуца по делу о поджоге у офиса адвоката Учителя Константина Добрынина автомобилей. Двое из них - Баянов и Юрий Калинин - признали свою вину. Последний заявил в суде, что сделал это, «потому что накипело из-за фильма ("Матильда")».

Фильм «Матильда» режиссера Учителя выйдет на экраны 26 октября 2017 г. В августе Минкультуры выдало фильму прокатное удостоверение с рейтингом 16+. Фильм рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий резонанс еще до выхода на экран, в частности, против нее активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская и ее сторонники.

Сегодня отношение к «Матильде» впервые высказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он назвал фильм «печально известным», признал право авторов на художественный вымысел, но призвал не путать художественный вымысел с опасной для общества ложью и посоветовал художникам добросовестно работать с фактами.