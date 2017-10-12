Российское посольство в КНДР: Пхеньян признал Крым российским

Северная Корея исходит из того, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, сообщило в своем Facebook посольство России в Пхеньяне.

Работники посольства обнаружили, что в новом политическом атласе мира, выпущенном в КНДР, Крым окрашен в российские цвета, и запросило об этом МИД страны. «Как нам пояснили в МИД КНДР, Республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, считает его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам. КНДР официально обозначила свою позицию по данному вопросу при голосовании в ООН», - говорится в сообщении.

Все Курильские острова в атласе тоже российские, замечает посольство.

КНДР - одна из 11 стран, голосовавших в марте 2014 г. против резолюции в поддержку территориальной целостности Украины. Кроме КНДР, это Россия, Армения, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Куба, Зимбабве, Никарагуа, Сирия и Судан.