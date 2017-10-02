Северокорейский интернет-трафик пошел через Россию
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Северная Корея сменила компанию, обеспечивающую стране канал интернет-трафика, - ее «интернет-провайдером» стал российский «Транстелеком» вместо китайской China Unicom, пишет Reuters. По данным исследовательской компании Dyn Research, роутинг трафика КНДР ведется через «Транстелеком» с полудня (по московскому времени) воскресенья 1 октября.
«Транстелеком» не ответил на просьбы Reuters о комментарии, «Ведомости» ожидают ответа от компании.
Трансграничный интернет в КНДР - это всего лишь порядка сотен соединений, которые, однако, необходимы режиму для координации кибератак, сказал Reuters Брайс Боланд, отвечающий за технологии в компании FireEye Азиатско-Тихоокеанского региона. Боланд указывает, что подключение через Россию позволит Северной Корее в перспективе лучше управлять кибератаками, которые обычно проводятся извне этой закрытой страны. КНДР обвиняли в организации атак на банки, Sony Pictures и недавней эпидемии вируса WannaCry, северокорейские власти решительно отвергали эти обвинения.
О новом интернет-соединении КНДР через Москву впервые сообщил 38 North, проект Американо-корейского института при университете Джона Хопкинса.
На минувшей неделе стало известно, что Китай в срок 120 дней (с 12 сентября) закрывает все совместные предприятия с участием частных и юридических лиц из КНДР. Решение министерства коммерции было принято во исполнение резолюции Совбеза ООН об усилении санкций в отношении Северной Кореи.