Китай за 120 дней закроет все совместные с КНДР предприятия

Правительство Китая отвело 120 дней на то, чтобы в стране были закрыты все совместные предприятия с участием частных и юридических лиц из КНДР. Как передает ТАСС, такое решение министерства коммерции было принято во исполнение резолюции Совбеза ООН об усилении санкций в отношении Северной Кореи. Закрытию подлежат «действующие в Китае совместные предприятия, кооперативные организации, а также предприятия с иностранным капиталом с юридическими или физическими лицами из КНДР», цитирует агентство. Отсчет 120 дней ведется с 12 сентября, дня принятия резолюции.