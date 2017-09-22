Трамп пообещал устроить «сумасшедшему» Ким Чен Ыну испытания

Президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге Twitter в пятницу, что лидер КНДР Ким Чен Ын является «сумасшедшим» человеком.

«Северокорейскому Ким Чен Ыну, который, очевидно, сумасшедший и спокойно относится к убийству и мору голодом людей, предстоит пройти через небывалые испытания», - написал он.

Во вторник Трамп, выступая на генассамблее ООН, заявил, что США уничтожат КНДР, если эта страна будет представлять угрозу для мировой безопасности. Ким Чен Ын в свою очередь в пятницу пообещал принять «самые серьезные контрмеры в истории» в отношении Соединенных Штатов.