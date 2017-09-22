КНДР угрожает испытаниями сверхмощной водородной бомбы в Тихом океане

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Северная Корея восприняла речь президента США Дональда Трампа в ООН о готовности «полностью разрушить» КНДР как объявление войны и готова к ответным действиям. Одним из них может стать проведение самого мощного в истории ядерных испытаний Пхеньяна взрыва водородной бомбы в Тихом океане. Такую возможность допустил министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо, приехавший в Нью-Йорк для выступления на заседании Генассамблеи ООН, передает агентство Yonhap. По его словам, каким именно будет ответ КНДР, определит лидер страны Ким Чен Ын.

19 сентября Трамп, выступая с трибуны ООН отметил, что США, «обладающие огромной силой и терпением», могут «полностью разрушить» КНДР. Ким Чен Ына американский президент назвал «человеком-ракетой», чья миссия «самоубийственна для него самого и его режима».

Первая реакция КНДР на эти заявления была брезгливой: МИД сравнил обещания Трампа с «лаем собаки», который не может испугать Пхеньян. Однако днем позже официальное северокорейское агентство ЦТАК опубликовало комментарий Ким Чен Ына к словам американского президента. О Трампе он отозвался как о «политическом еретике», «хулигане и нарушителе порядка», угрожающем стереть с лица земли суверенное государство. Американскому коллеге северокорейский лидер посоветовал «проявлять осмотрительность в выборе слов и быть внимательным к заявлениям, которые делает перед лицом всего мира». Трамп, по версии Пхеньяна, - «изгой и гангстер», который непригоден для высшего командования страной. Его речь лидер КНДР воспринял как отказ США от мира, называл ее «самым возмутительным объявлением войны» и пообещал всерьез рассмотреть «сверхжесткие ответные меры». Такими мерами, по версии министра иностранных дел КНДР, и может стать сверхмощное испытание водородной бомбы в Тихом океане.

В конце августа Пхеньян, комментируя запуск своей баллистической ракеты, впервые пролетевшей над территорией Японии, отмечал, что это «первый шаг в военной операции армии Корейской народной армии в Тихом океане и прелюдия к сдерживанию Гуама», где расположены военные базы США.

Угрозы Пхеньяна об испытании водородной бомбы в Тихом океане прозвучали через несколько часов после того, как Трамп пообещал еще больше ужесточить санкции против КНДР. Новые ограничения были введены со стороны СБ ООН были введены лишь 11 сентября. Тогда всемирная организация ограничила возможности Северной Кореи импортировать более 2 млн барр нефтепродуктов в год, а также наложила запрет на экспорт всей ее текстильной продукции и рабочей силы, что ежегодно приносило не менее $1,2 млрд. Также ООН санкционировала заморозку перевозимых под северокорейским флагом грузов в случае отказа командования судна от инспекции.

Эти меры единогласно поддержали все 15 стран-членов СБ ООН. Однако изначально СШАтребовали большего, в частности, настаивали на полном запрете импорта нефтепродуктов и персональных санкциях в отношении Ким Чен Ына. 21 сентября Трамп заявил, что расширяет полномочия своей администрации по введению санкций против КНДР. Его указ нацелен на прекращение финансовых потоков, которые «питают усилия Северной Кореи» в разработках ядерного оружия. В частности, Вашингтон намерен ужесточить санкции в отношении частных лиц, предприятий и банков, которые ведут бизнес с Северной Кореей, передает Fox News. Отдельно речь идет о поставщиках в КНДР технологий и информации.

Подписанию санкционного указа Трампа предшествовали его консультации об усилении давления на КНДР с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

До сих пор ядерные испытания Северная Корея проводила под землей. Последнее, самое мощное, произошло 3 сентября. Изначально эксперты оценили его мощность в 100–120 кт, что в 5–6 раз сильнее предыдущего, но позже увеличили свои оценки – до 250 кт. Магнитуда взрыва, изначально оцененная в 4,8, позже была скорректирована до 6,1. Эти оценки подтвердили, что КНДР смогла создать водородную бомбу, поскольку мощность обычной атомной бомбы ограничена уровнем 30 кт. Об успешном испытании водородной бомбы – боеголовки для ракеты – официально объявлял Пхеньян.

Даже после подземного ядерного испытания КНДР южнокорейские наблюдатели фиксировали выброс в атмосферу радиоактивного газа ксенон-133, хотя и оговаривались, что его концентрация не опасно для здоровья и экологии. При этом взрыв мощностью 250 кт близок к максимуму, который мог выдержать северокорейский ядерный полигон Пунгё-ри, отмечали эксперты. На спутниковых снимках они фиксировали в местах подземных испытаний оползни и проседание породы, что потенциально могло привести к нарушению ее целостности и выходу радионуклидов на поверхность. Сколько еще испытаний он может выдержать, не известно.

До сих пор наличие водородной бомбы официально признано у пяти стран, имеющих статус ядерных держав – США, России, Великобритании, Франции и Китая. Они являются постоянными членами СБ ООН с правом вето. Завершение разработки такого оружия в КНДР не признано.