МИД КНДР отозвался об угрозах Трампа как о «лае собаки»

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо прокомментировал угрозу президента США Дональда Трампа о полном уничтожении КНДР, озвученную с трибуны Генассамблеи ООН. «Если он думал испугать нас собачьим лаем, это действительно собачья мечта (dog dream)», - цитирует его заявление Yonhap. Агентство интерпретирует сказанное как аналог пословицы «собака лает – караван идет». Словосочетание «собачья мечта» (можно также перевести как собачий сон) используется для обозначения чего-то абсурдного, не имеющего смысла.

Отвечая на просьбу прокомментировать прозвище «Человек-ракета», которым Трамп наделил лидера КНДР Ким Чен Ына, Ли Ен Хо заметил, что ему жаль советников американского президента.

Эти заявления Ли Ен Хо сделал в Нью-Йорке, где у него, как ожидается, состоится встреча с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем, а также его выступление с трибуны всемирной организации 22 сентября.