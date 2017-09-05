Путин подтвердил наличие у КНДР ядерного оружия

У Северной Кореи есть ядерный заряд, заявил президент России Владимир Путин.

«У Северной Кореи есть ядерный заряд, и мы знаем, что он есть в руках Северной Кореи», – заявил Путин во вторник на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Сямэне.

«У Северной Кореи есть не только ракеты средней дальности, но там есть еще дальнобойная артиллерия и системы залпового огня. Против этих систем оружия вообще бессмысленно применение противоракетной техники», – сказал глава российского государства.

Владимир Путин подчеркнул, что Москва осуждает ядерные испытания КНДР, считая их провокационными. «Россия осуждает эти шаги со стороны Северной Кореи. Мы считаем, что они носят провокационный характер», – заявил Путин.

При этом, по словам главы российского государства, использование санкций любого рода является «бесполезным и неэффективным».

В случае введения новых санкций ограничения не отразятся на РФ – у России и Северной Кореи почти нулевой товарооборот. «Что касается России – здесь вообще не о чем говорить. У нас почти нулевой товарооборот», – сказал Путин.

«Мы готовы обсуждать какие-то детали. Мы работаем солидарно со всеми участниками процесса. Мы являемся одними из авторов, по сути, той резолюции, которая была принята и действует, и мы полностью ее соблюдаем», – сказал российский лидер.

3 сентября КНДР объявила, что провела испытания водородной бомбы, которую можно использовать в качестве боеголовки для баллистических ракет. И по данным южнокорейских СМИ, военные КНДР готовятся к запуску очередной баллистической ракеты.