Южная Корея призвала Кремль ввести запрет на экспорт нефти в КНДР

Президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин поддержал ужесточение санкций в отношении КНДР, в частности введение запрета на поставки нефти в эту страну, передает ТАСС со ссылкой на сообщение администрации южнокорейского лидера. Эта же позиция была изложена им в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Беседа состоялась в ночь на 5 сентября. «Пришло время для Совбеза ООН всерьез рассмотреть возможность ограничения доступа Северной Кореи к источникам валюты, а также введение нефтяного эмбарго и запрета на трудоустройство северокорейских рабочих за рубежом», – приводятся в сообщении слова Мун Чжэ Ина.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что стороны осудили действия Пхеньяна, «грубо нарушающие соответствующие резолюции СБ ООН, подрывающие режим глобального нераспространения и создающие серьезную угрозу миру и безопасности в регионе». Лидеры России и Южной Кореи условились продолжить диалог по решению проблемы КНДР в ходе встречи 6 сентября во Владивостоке на Восточном экономическом форуме.

Ранее Кремль и МИД выступали против ужесточения санкций в отношении КНДР.