Трамп согласился поставить Южной Корее вооружений на миллиарды долларов

О «принципиальном согласии» президента США Дональда Трампа на поставку Южной Корее вооружений на «много миллиардов долларов» говорится в сообщении Белого дома по итогам телефонных переговоров американского лидера с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином.

Также Трамп поддержал инициативу Сеула о снятии ограничения на вес боеголовок для размещенных в Южной Корее ракет. До сих пор Южная Корея имела право самостоятельно производить ракеты с дальностью полета до 800 км и весом боеголовки до 500 кг.

Лидеры США и Южной Кореи обсудили ответные действия на проведенное КНДР испытание водородного боезаряда. Стороны «договорились максимально усилить давление на Пхеньян, используя все доступные средства». Сеул в ответ на действия Пхеньяна уже провел учения с использованием баллистических ракет.

В марте 2017 г. США приступили к поставкам элементов противоракетной системы THAAD в Южную Корею. Предполагалось, что система будет развернута до конца года. Однако в конце апреля Трамп заявил о намерении получить за нее от Южной Кореи плату в $1 млрд. Сеул на это требование не согласился. В июне сообщалось о приостановке размещения системы ПРО.