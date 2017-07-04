Россия и Китай предложили решение проблемы КНДР

Россия и Китай выдвинули совместную инициативу по решению проблем Корейского полуострова. Как отмечается в совместном заявлении внешнеполитических ведомств двух стран, КНДР необходимо ввести запрет на ядерные и ракетные испытания, а США и Южной Корее – отказаться от масштабных совместных учений.

«Параллельно с этим противостоящие стороны приступают к переговорам и утверждают общие принципы взаимоотношений, включающих неприменение силы, отказ от агрессии, мирное сосуществование, намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова в целях комплексного урегулирования всех проблем, включая ядерную», - говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

Стороны выразили обеспокоенность запуском КНДР баллистической ракеты и призвали Пхеньян соблюдать соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН.

Вместе с тем, Москва и Пекин заявили, что размещение комплексов ПРО THAAD «наносит серьезный ущерб интересам стратегической безопасности региональных государств, включая Россию и Китай, не содействуют достижению целей денуклеаризации Корейского полуострова, равно как и обеспечению мира и стабильности в регионе».