Путин наградил Си Цзиньпина

Сергей Гунеев / РИА Новости

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля, китайский лидер удостоен ордена «за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами» двух стран

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