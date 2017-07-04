Путин наградил Си Цзиньпина
Председатель КНР получил орден Святого апостола Андрея Первозванного
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с двухдневным официальным визитом 3 июля
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В тот же день Владимир Путин и Си Цзиньпин провели неформальную встречу
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Днем позже премьер Дмитрий Медведев тоже встретился с китайским лидером
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Президент России 4 июля наградил председателя КНР орденом Святого апостола Андрея Первозванного
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Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля, китайский лидер удостоен ордена «за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами» двух стран
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