Международные отношения

Путин наградил Си Цзиньпина

Председатель КНР получил орден Святого апостола Андрея Первозванного
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