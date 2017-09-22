Ким Чен Ын лично ответил на «безумную» угрозу Трампа уничтожить КНДР

Соединенные Штаты дорого заплатят за заявление президента Дональда Трампа, который в своей первой речи в ООН заявил, что США могут «полностью разрушить» КНДР, ответил северокорейский лидер Ким Чен Ын. Через государственные СМИ КНДР он распространил редкое личное заявление. Слова Трампа он рассматривает как оскорбление его страны и его лично на глазах у всего мира и как «самое яростное объявление войны» в мировой истории (цитата ЦТАК). Теперь руководство КНДР рассмотрит возможность самого жесткого ответа на такое заявление, пообещал Ким. Это не пустая риторика, которую любит Трамп, отметил он.

«Испуганная собака лает громче», - охарактеризовал он последние заявления США. Заявление Трампа об уничтожении КНДР он назвал безумным поведением, а самого президента - «выжившим из ума», «политическим еретиком», «хулиганом и нарушителем порядка».

Заявление о возможном уничтожении КНДР Трамп сделал 19 сентября. В те же дни он назвал северокорейского лидера «человеком-ракетой», чья миссия «самоубийственна для него самого и его режима».

21 сентября МИД КНДР сравнил обещания Трампа с «лаем собаки», который не может испугать Пхеньян.