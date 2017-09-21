США собираются ужесточить санкции в отношении КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Вашингтон расширяет полномочия американских властей по введению санкций против КНДР.

«Сегодня я объявляю о новом исполнительном указе, который серьезно расширит наши полномочия», - указал Трамп.

По словам Трампа, новый указ нацелен на прекращение финансовых потоков, которые «питают усилия Северной Кореи» в разработках ядерного оружия. Он в очередной раз отметил, что оно является серьезной угрозой для современного мира и его безопасности.

Известно, что Вашингтон собирается ужесточить санкции в отношении частных лиц, предприятий и банков, которые ведут бизнес с Северной Кореей. Об этом сообщает издание Fox News. В частности, новые ограничительные меры коснутся тех, кто поставляет Северной Корее технологии и информацию.

Американский лидер также призвал другие страны вводить собственные ограничительные меры против Северной Кореи.

Ранее в четверг вице-президент Майкл Пенс сообщил, что Трамп на встречах 21 сентября с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ обсудит меры давления на КНДР. Как пишет «Интерфакс», Трамп в преддверии встреч заявил, что «эра 25 лет стратегического терпения кончилась».

О том, что Трамп в четверг собирается выступить «с важным заявлением» по Северной Корее, говорил советник по нацбезопасности США Герберт Макмастер в эфире CNN.

«У нас есть огромный военный потенциал вместе с нашими союзниками, и мы поддерживаем этот потенциал, и наши силы проявляют высокую степень готовности к этой проблеме. Однако действия президента направлены на интеграцию наших усилий по линии дипломатии», - подчеркнул он.

Во вторник, выступая на Генеральной ассамблее ООН, американский президент пообещал уничтожить КНДР, если страна продолжит угрожать мировой безопасности ядерным оружием.