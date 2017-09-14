NBC узнал о перемещении северокорейских ракетных комплексов

Перемещение северокорейских ракетных комплексов отмечалось в последние двое суток на территории КНДР, сообщает телеканал NBC в своем твиттрере со ссылкой на трех высокопоставленных военных чиновников. «В Северной Корее в последние 48 часов отмечается перемещение мобильных ракет и установок, а также подготовка стартовых позиций», - говорится в сообщении.

3 сентября КНДР провела испытания водородной бомбы. Эксперты американского университета Джона Хопкинса, подняли оценку ее мощности до 250 килотонн (кт). Ранее его мощность оценивалась в 120 кт.

В ответ на испытания СБ ООН ужесточил санкции в отношении КНДР. В Пхеньяне пообещали причинить США «наибольшую боль и страдания, которые они когда-либо переживали за всю свою историю».