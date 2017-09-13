Мощность испытанной КНДР ядерной бомбы увеличена вдвое

Эксперты американского университета Джона Хопкинса, специализирующиеся на северокорейской ядерной программе, подняли оценку мощности испытанного КНДР 3 сентября ядерного заряда почти вдвое - до 250 килотонн (кт). Ранее его мощность оценивалась в 120 кт.

Пересмотр оценки вызван новыми данными о сейсмической магнитуде взрыва: теперь она оценивается в 6,1 вместо 4,8. Новая оценка еще раз подтверждает, что Северная Корея смогла создать водородную бомбу, поскольку мощность обычной атомной бомбы фундаментально ограничена уровнем 30 кт.

Мощность в 250 кт близка к максимуму, который может выдержать северокорейский ядерный полигон Пунгё-ри, отмечают эксперты. На спутниковых снимках места подземных испытаний отмечены оползни, проседание породы и увеличенный отток воды из одного из тоннелей. Потенциально нарушение целостности пород может привести к выходу радионуклидов на поверхность, отмечают эксперты. Южнокорейские наблюдатели уже зафиксировали выброс в атмосферу радиоактивного газа ксенон-133.