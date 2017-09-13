Южная Корея обнаружила след от ядерных испытаний КНДР

Содержащий радиоактивные изотопы газ ксенон 133, связанный с проведенными КНДР ядерными испытаниями, был обнаружен Комиссией по ядерной безопасности Южной Кореи, сообщает Reuters. Находнка не позволяет сделать вывод о том, испытывал ли Пхеньян водородную бомбу. Наверняка известно лишь то, что ксенон был северокорейским, заявил исполнительный комиссар Чой Чонбэ на пресс-конференции в Сеуле. Влияния на окружающую среду и население газ не оказал.

3 сентября КНДР провела шестые ядерные испытания. 11 сентября СБ ООН единогласно поддержал ужесточение санкций в отношении Северной Кореи. В частности, Пхеньяну запрещено закупать более 2 млн барр нефтепродуктов в год, под полный запрет попал экспорт текстильной промышленности, а также отправка рабочих в другие страны. Последние две статьи ежегодно приносили КНДР более $1 млрд доходов.