СМИ сообщили об уголовном деле из-за хищений на пайках Росгвардии

МВД возбудило дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере) при поставках пайков для Минобороны и Росгвардии, сообщило РБК со ссылкой на несколько источников. Сумма хищений при поставках для Росгвардии составила 98 млн руб., для Минобороны - 122 млн руб. В пресс-службе МВД подтвердили возбуждение дела.

По данным издания, фигурантов более 10 человек, а поставщиками пайков были Барышский мясокомбинат (БМК) и компания-посредник «Оборонпродкомплект». По данным Главной военной прокуратуры (ГВП), пайки содержали продукты, «употребление которых в пищу не допускается». В пайках были обнаружены гелеобразователь, целлюлоза, камедь рожкового дерева и другие недопустимые компоненты. Например, в консервах «Шпик соленый» свинину заменили искусственным эмульсивным жиром, сообщала ГВП.

Из 4 млн пайков на сумму более 2,5 млрд руб., поставленных БМК по госконтракту Минобороны с «Военторгом», более 500 000 пайков на сумму 320,7 млн руб. производства БМК оказались «недопустимыми» для употребления в пищу. Об этом РБК пишет со ссылкой на представление бывшего заместителя главного военного прокурора генерал-лейтенанта Андрея Никулищина замминистра обороны генералу Дмитрию Булгакову.